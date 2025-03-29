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Giriş Tarihi: 29.3.2025 10:55 Son Güncelleme: 29.3.2025 12:40

Miniklerden örnek etkinlik

Türkiye’nin ilkokul düzeyindeki ilk müzik okulu olma özelliğini taşıyan Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri bayram öncesi anlamlı bir etkinliği hayata geçirdi. Öğrenciler, Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan sakinlerini okula davet ederek onlara eşsiz bir konser düzenledi. İlkokul 2’nci sınıf öğrencileri tarafından seslendirilen eserler, konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Müziğin birleştirici gücünü hissettiren konserin ardından öğrenciler, büyüklerinin ellerinden öperek hediyelerini takdim etti.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Miniklerden örnek etkinlik

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerle huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini söyledi. Küçüklerle büyükleri bir araya getirmenin çok anlamlı olduğunu belirten Oktay, "Bir araya gelip aslında o duygusal bağı kurdurmak, büyüklere saygıyı bir kez daha göstermek istedik. Ramazan Bayramı vesilesiyle çocukların büyüklerin ellerini öpmesi, onlara hediye takdim etmesiyle, aslında kültürümüzün en önemli parçasını da yaşatmış olduk. Bu vesileyle büyüklere saygıyı her zaman çocuklarımıza, yavrularımıza da aktarmış olacağız" dedi.

SANATIN GÜCÜ

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ise sanatın bir insanı iyi kılma noktasındaki katkısının çocuklara çok ciddi şekilde aktarılmaya çalışıldığını söyledi. Gümüş "Öğrenciler, nezaketleri ile olsun, hitabetleri ile olsun davranışlarında onu yansıtmaya başladılar. Bu bizim için bir mutluluk vesilesidir. Bu proje bizim için bir milat oldu, böyle buluşmaların daha çok yapılması gerektiğini canlı olarak gördük ve hissettik. Bunu nasıl daha büyütebiliriz ve daha geniş kitlelere yayabiliriz, bunun planlamasını yapacağız'' diye konuştu.

TAZELENDİK

Huzurevi sakinleri de çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını, öğrencilerin sanatlarını çok iyi icra ettiklerini ve böyle bir okul kurulmasında emeği geçenherkese teşekkürlerini ifa ettiler. Sık sık bu etkinliklerin içinde olmak istediklerini söyleyen sakinler, bu tür etkinliklerin hem ruhsal hem de sosyal anlamda onları tazelediğini dile getirdiler.

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Miniklerden örnek etkinlik
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