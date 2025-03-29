Miniklerden örnek etkinlik

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerle huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini söyledi. Küçüklerle büyükleri bir araya getirmenin çok anlamlı olduğunu belirten Oktay, "Bir araya gelip aslında o duygusal bağı kurdurmak, büyüklere saygıyı bir kez daha göstermek istedik. Ramazan Bayramı vesilesiyle çocukların büyüklerin ellerini öpmesi, onlara hediye takdim etmesiyle, aslında kültürümüzün en önemli parçasını da yaşatmış olduk. Bu vesileyle büyüklere saygıyı her zaman çocuklarımıza, yavrularımıza da aktarmış olacağız" dedi.

SANATIN GÜCÜ

Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ise sanatın bir insanı iyi kılma noktasındaki katkısının çocuklara çok ciddi şekilde aktarılmaya çalışıldığını söyledi. Gümüş "Öğrenciler, nezaketleri ile olsun, hitabetleri ile olsun davranışlarında onu yansıtmaya başladılar. Bu bizim için bir mutluluk vesilesidir. Bu proje bizim için bir milat oldu, böyle buluşmaların daha çok yapılması gerektiğini canlı olarak gördük ve hissettik. Bunu nasıl daha büyütebiliriz ve daha geniş kitlelere yayabiliriz, bunun planlamasını yapacağız'' diye konuştu.

TAZELENDİK

Huzurevi sakinleri de çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını, öğrencilerin sanatlarını çok iyi icra ettiklerini ve böyle bir okul kurulmasında emeği geçenherkese teşekkürlerini ifa ettiler. Sık sık bu etkinliklerin içinde olmak istediklerini söyleyen sakinler, bu tür etkinliklerin hem ruhsal hem de sosyal anlamda onları tazelediğini dile getirdiler.