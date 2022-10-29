Miniklerin yemeği meslek liselilerden

Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde merkez ilçede bulunan 6 anaokulunun sabah ve öğleden sonraki ara öğün yemeklerini pişiriyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Uygulama Atölyesi'nde erken saatlerde işe koyulan mutfak ekibi, 600 öğrenci için sağlıklı yiyecekler hazırlıyor. Kaplara konulan yemekler, öğrencilere servis ediliyor. Okul Müdürü Ali Sakarya, "Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını da alarak bütçelerine katkı sağlıyor. Bu projeyi hayata geçirmemizde en büyük fikir sahibi olan Bakanımıza, her türlü desteği veren Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.