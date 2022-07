Mira hayatımıza girdi, biz kilometreyi sıfırladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Koruyucu Ailelik" uygulaması kapsamında 6 aylıkken Mira'ya yuva veren Dilek-Mehmet Sezgin çifti, hayata onunla yeniden başlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Kırıkkale'de ikamet eden Sezgin çifti, kızlarıyla yeniden kurdukları hayatlarını keyif içinde geçiriyor. Biyolojik anne baba olmanın önem taşımadığını dile getiren çift, kendilerini "kalbiyolojik aile" olarak nitelendiriyor. Mira'ya 6 aylıkken koruyucu aile olan Sezgin çifti, kendi deyimleriyle şu anda 6 yaşında olan kızlarıyla birlikte büyüyor.Kız çocuğum olmasını çok istedim. Nasip oldu Mira ile tanıştık. Yurtlarda ya da şu anda sevgi evlerinde kalan bir çocuğa yuva olalım, hayatına dokunalım istedik. Fakat Mira bizim hayatımıza dokundu. Mira bizim hayatımızın dönüm noktası. Koruyucu aile olarak Mira hayatımıza girdiğinde biz kilometreyi sıfırladık, yeniden genç olduk. Onunla birlikte büyüyoruz.: İyi ki var kızımız, hoş geldi hayatımıza. Biyolojik olarak çocuk sahibi olamıyoruz diye bunu hiç sorun etmedik. Biz 'kalbiyolojik' anne-babayız. Kalpten anne-baba olduk. Bu öyle bir bağ ki can bağı. Her şeyin kan bağı olmadığını kızımız bize ispatladı. Biz kendimizi koruyucu aileden ziyade sadece anne-baba olarak gördük. Eşimin de dediği gibi kendimizi, yaşımızı, ruhumuzu her şeyimizi yeniledik kızımızla beraber. Koruyucu ailelik düşünenler lütfen acele edin. Bir insanla beraber büyümenin, onunla beraber yaşamanın ve size katacaklarının keyfini yaşayın.