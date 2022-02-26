Miraç kandili bugün idrak edilecek

İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yarın(Pazar günü) idrak edilecek.

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

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Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte bir çok camide Kuran - ı Kerimin okunup Miraç Kandili dualarla idrak edilecek. Miraç kandili nedeniyle vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tutup namaz kılıp, dua edecek.

Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtılacak.

Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edecek.