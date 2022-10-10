Miraç’ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü ve servis şoförü tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İhsan Koz İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek karşıya geçmek istedi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan 7 yaşındaki Miraç, yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkokul öğrencisi Miraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp kurumunda yapılan otopsi sonrası memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Kaza sonrası ehliyetsiz sürücü Göktuğ K. ve servis sürücüsü Emin T, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen ehliyetsiz araç sürücüsü Göktuğ K,(17) ve servis şoförü Emin T, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ehliyetsiz araç kullanarak Miraç'a çarpıp, ölümüne sebebiyet veren 17 yaşındaki Göktuğ K. mahkemede verdiği ifadede, "O gün aracı babam kiralamıştı. Araç ise üvey annemdeydi. Aracın anahtarını evden alıp arkadaşımla gezmeye çıktık. Tanjant yolu üzerinde kaza yaptım. Pişmanım" dedi.

Servis şoförü Emin T. ise, "O gün çocukları servisle evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı orada Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır" diye konuştu.