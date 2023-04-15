Miraç’ın yuttuğu mıknatıslar bağırsaklarını deldi

Rize'de oynadığı mıknatısları yutan 7 yaşındaki Miraç mide bulantısı şikayeti nedeniyle ailesi tarafından Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Miraç'a acil serviste yapılan tetkikler sonucu bağırsağında 3 küçük mıknatıs görüldü. Mıknatısların bağırsakta birleşmesi sonucu bağırsağında delikler oluştuğu görüldü. Erken teşhis sonucu Miraç hemen ameliyata alındı. Bağırsaklarından çıkartılan mıknatıslar sonucu Miraç, hayata tutundu. Miraç'ı ameliyat eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil İbrahim Çakmak, "Küçük çocukların yanında ve etrafında bu tür parçaları uzak tutmalıyız, ölümcül olabilir. Aile bireyleri çok dikkat etmelidir" diye uyarılarda bulundu.

Rize'de yaşayan 2 çocuğu olan Orhan ve Elif Kalay çiftinin 7 yaşındaki oğlu Miraç Kalay, 4 gün önce evde oynarken 3 küçük parça halindeki mıknatısları yuttu. Ailesine haber vermeyen Miraç 2 gün sonra mide bulantısı ve kusma yaşadı. Bu durum üzerine ailesi Miraç'ı Recep Tayyip Erdoğan Eğtim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Yapılan tetkiklerde Miraç'ın bağırsağında mıknatısların olduğu ve mıknatısların birleşmesiyle bağırsaklarında delinme yaptığı görüldü. Hastanenin Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil İbrahim Çakmak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla bağırsaktaki 3 küçük mıknatıs alındı ve mıknatısların bağırsakta bazı deldiği bölgeler tamir edildi. Yoğun bakım sonrası sağlıklı bir şekilde çocuk servisine çıkartılan Miraç'ın tedavisi sürüyor. Oğullarının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifadede eden Kalay ailesi SABAH'a konuştu.

MIKNATISLARI YUTTUĞUNU BİZE SÖYLEMEDİ

Baba Orhan Kalay (37) ise, Birkaç gün önce evdeyken Miraç'ın bir anda midesi bulanmaya başladı. Eşimle onu alıp hastaneye getirdik. Tomografi çekildi ve bağırsağında mıknatıslar çıktı. O küçük mıknatıslarla 2 yıldır oynuyordu. Onlar oyuncak amaçlı bir şeyler değil ama sonuçta o çocuk. O gün 3 küçük mıknatısla her zamanki gibi oynarken bir anda onları yutmuş. Bize de bir şey söylemedi. Sanırım aradan 2 gün geçti. Mide bulantısı oldu ve kusmaya başladı. Hemen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Acil serviste tetkikler yapıldı ve doktor Halil İbrahim bey tarafından ameliyat edilmesi çocuğumuzun hayatını kurtardı. Geç kalınsaydı çocuğumuz hayatta olmayabilirdi. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan ,doktor Halil İbrahim beyden razı olsun. Başarılı bir ameliyat yaparak oğlumun hayatını kurtaran doktorumuz bize, "Ağız ve burundan girecek kadar küçük materyallerden çocukları uzak tutun" diye uyardı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ERKEN TEŞHİSLE OĞLUM HAYATTA KALDI

Anne Elif Kalay (33) ise, "13 yaşında ve 7 yaşında 2 oğlum var. Küçük oğlum Miraç evde oynarken her zaman yanında olan mıknatısları yutmuş. Bize de bir şey söylemedi. Rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Acil serviste çekilen röntgende bağırsaklarında 3 parça vardı. Doktorumuz Halil İbrahim bey yaptığı başarılı ameliyatla onları çıkardı ve oğlumu kurtardı. Mıknatıs ve o tür malzemeler öldürücü olabiliyormuş. Artık çok daha dikkatli olacağız. Korkuyla yaşadık. Erken teşhisle oğlum hayatta kaldı. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Allah Halil İbrahim doktorumuzdan ve tüm sağlık çalışanlarından razı olsun"

DR ÇAKMAK'TAN UYARI" YUTULAN KÜÇÜK MATERYALLER ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Çocuk Cerrahisi Uzman Halil İbrahim Çakmak ise, "Miraç'ın yuttuğu mıknatıs parçaları bağırsağında birbirine yapışmış ve bağırsaklarında delinme olmuş. Acil servisteki arkadaşlar yaptıkları tetkikte erken tanı koyulmuş. Bağırsağında yabancı cisimler görmüşler. Bağırsak delinmesi ölümcül bir durumdur. Bu nedenle erken fark edilmesi sonrası ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren başarılı bir ameliyatla bağırsağındaki 3 mıknatısı çıkarıp, delinme yaşandığı 3 yeri de tamir ettik. Miraç ameliyat sonrası çok iyi. İnşallah bir hafta sonra taburcu etmeyi planlıyoruz. Asıl sıkıntı evlerde aileler alması gereken önlemler. Ağız ve burundan girebilecek ,özellikle mıknatıs tarzı malzemeleri evlerden uzak tutulması gerekir. Bu tür oyuncakları evlere almayın. Hele de en önemlisi manyetik özelliği olan cisimler bağırsaklarda delinme yapabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.