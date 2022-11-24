Miras beklerken 1.6 milyon borç çıktı

İzmir'de, işadamı Turgay Nişancı'ya karşı annesiyle birlikte 40 yılı aşan hukuk mücadelesi verip babalık davasını kazanan Recep Nişancı (55), onlarca milyonluk miras beklediği sırada 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatı ile karşılaştı.Eski Seferihisar Belediye Başkanı Hamit Nişancı'nın arazi zengini babası Turgay Nişancı, 1964'te o tarihte 17 yaşında olan M.S. isimli genç kızla ilişkiye girdi. M.S., dünyaya getirdiği erkek bebeğinin adını Yüksel koydu. Bebeğinin nüfus kaydındaki baba hanesine isim yazdırmak için 1965'te Turgay Nişancı'ya babalık davası açtı. Kan testinde Turgay Nişancı'nın bebeğin babası olabileceği belirtilse de başka delil olmadığı için dava reddedildi.Taksiciliğe başlayan Yüksel S. babalık davasını tekrar açmak için harekete geçti. Avukat Varol Turbay, Yargıtay kararının taraflara tebliğ edilmediğini görünce davanın yeniden görülmesi için başvurdu. Açılan davada DNA testi sonucu Turgay Nişancı'nın, Yüksel S.'nin babası olduğu ortaya çıktı. Yüksel S. ismini Recep Nişancı olarak değiştirdi ve yasal vâris oldu.Recep Nişancı, 2014'te yaşlılığa bağlı nedenler ve manevi baskılardan ötürü mallarını kötü yönettiği gerekçesiyle Turgay Nişancı'ya karşı ikinci dava açtı. Bu davada Nişancı'ya erken demans tanısı konuldu. Mahkeme, Turgay Nişancı'nın kısıtlanmasına ve kendisine bir yıl süreyle yasal danışman atanmasına karar verdi. Davanın itiraz süresi sırasında Turgay Nişancı, hayatını kaybetti. Kendisine mirastan paş verilmeyen Recep Nişancı bu kez vasiyetnamenin iptali için dava açtı. İptal davası sürerken Recep Nişancı, bankadan evine gelen 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatı ile büyük şaşkınlık yaşadı. Nişancı, Turgay Nişancı'nın diğer çocuklarının kurduğu şirket üzerinden bankadan kredi çekildiğini, bu krediler için de Turgay Nişancı'ya ait bazı arazilerin ipotek edildiğini, yasal vâris olması nedeniyle borcu ödemekle yükümlü tutulduğunu öğrendi.Recep Nişancı, "Hakkımı aradığım sırada 1 milyon 600 bin liralık borçla karşılaştım. Banka haciz kararı alsa evim, işim her şey elimden gidecek. Bu borcun yapılmasında hiçbir katkım olmadığı gibi hakkım olan mirası da alamadım. Çünkü babamın diğer çocukları bana hakkım olanı vermemek için ellerinden geleni yapıyor. Babama ait 12 arazi elden çıkarılmış. Kalan diğer arazilere de tedbir kararı aldırdık. Herkes hakkı olanı alsın ve işine gücüne baksın. Babam, korkusundan torununun sünnetine bile gelemedi" dedi.