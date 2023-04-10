Miras cinayetinde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Bodrum Ortakent Müsgebi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akpınar (58), dün öğle saatlerinde Ortakent'te bir araya geldiği annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi Bekir Akpınar (55) ile aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran İbrahim Akpınar, annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ardından da aynı tabancayla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ününde öldüğünü belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 çocuk annesi Sudiye Akpınar ve 3 çocuk babası Bekir Akpınar'ın cenazeleri Bodrum'a getirildi.

Anne ve oğul için Ortakent Köyiçi Camisi'nde cenaze töreni düzelendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu Ortakent Mezarlığı'nda oprağa verildi. Ortakent'te kuyumculuk yapan İbrahim Akpınar'ın ise yarın Ortkent Köyiçi Camisi'nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası Müskebi Osmanlı Mezarlığı'na defnedilecek.