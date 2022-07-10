Miras kavgası kanlı bitti: Bayram günü ağabeyini öldürdü!

Kocaeli İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında büyüklerden kalan miras nedeniyle husumet bulunan ve küs oldukları öğrenilen evli ve 3 çocuk sahibi Yaşar Ataman, kendisi gibi evli ve 3 çocuk babası olan ağabeyi olan Tuncay Ataman ile sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşünce, Yaşar Ataman üzerinde bulunan silahı çıkartıp ağabeyine ateş açtı. Tuncay Ataman kardeşinin silahından çıkan mermiler ile yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.