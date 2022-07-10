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Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:56 Son Güncelleme: 10.7.2022 12:11

Miras kavgası kanlı bitti: Bayram günü ağabeyini öldürdü!

Kocaeli İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan abi ile kardeşin tartışması kanlı bitti. Yaşar Ataman(39) bayram günü tartıştığı ağabeyi Tuncay Ataman'ı tabanca ile yaralayarak öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
Miras kavgası kanlı bitti: Bayram günü ağabeyini öldürdü!

Kocaeli İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında büyüklerden kalan miras nedeniyle husumet bulunan ve küs oldukları öğrenilen evli ve 3 çocuk sahibi Yaşar Ataman, kendisi gibi evli ve 3 çocuk babası olan ağabeyi olan Tuncay Ataman ile sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşünce, Yaşar Ataman üzerinde bulunan silahı çıkartıp ağabeyine ateş açtı. Tuncay Ataman kardeşinin silahından çıkan mermiler ile yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.


Tuncay Ataman

KURTARILAMADI

Olay sonrası, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesi sonrası İzmit'te özel bir hastaneye kaldırılan Tuncay Ataman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşar Ataman ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ağabeyini öldüren zanlının tamamlanan işlemleri sonrası Adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.


Yaşar Ataman

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Miras kavgası kanlı bitti: Bayram günü ağabeyini öldürdü!
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