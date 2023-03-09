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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:45 Son Güncelleme: 9.3.2023 13:14

Miras kalan arazi için ağabeyini öldürdü

Bartın’ın Kuruçaşile ilçesinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Nuri Kayık ağbisi Muharrem Kayık’ı (42) arazi anlaşmazlığı yüzünden av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Miras kalan arazi için ağabeyini öldürdü

Bartın'ın Kuruçaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, balıkçılık yapan 42 yaşındaki Muharrem Kayık, akşam saatlerinde kardeşi Nuri Kayık'ın yaşadığı Karaman köyüne geldi. Kardeşinin evinin önünde ailelerinden miras kalan arazi için konuşurken, biran da tartışmaya başladılar. Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muharrem Kayık'ın evli 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

İki kardeşin ailelerinden miras kalan arazi için daha evvelde husumetli oldukları iddia edildi. Olay hakkında hem Jandarma hem de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Miras kalan arazi için ağabeyini öldürdü
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