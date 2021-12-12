Miras kavgası yüzünden ablasını tabanca ile öldürdü

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve uzun süredir ablası ve babasıyla miras nedeniyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Kutluay Çelik (47), evin girişinde pazardan dönen ablası Gülveren Çelik'e (52) 4 el ateş etti.

Başından ve göğsünden yaralanan 1 çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Kutluay Çelik, polisi arayarak ablasını vurduğunu ve suç aleti silah ile birlikte evin girişinde ekipleri beklediğini söyledi.

"HERŞEYİN BEDELİ VAR"

Adrese gelen polis ekipleri elinde suç aleti silah ile birlikte bekleyen cinayet zanlısı Kutluay Çelik'i gözaltına aldı. Kutluay Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.

Cinayet zanlısının, polise verdiği ilk ifadede; tartışmanın cinayetin meydana geldiği 3 katlı evi babalarının öldürdüğü ablası Gülveren'e vermesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alışverişten dönen baba, evinin girişinde kendisine bakan kızı Gülveren'in erkek kardeşi tarafından öldürüldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Kızının yıllar önce İstanbul'da eşinden ayrıldığını ve bu evlilikten bir oğlunun bulunduğunu söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerini yaptıkları çalışmanın ardından Gülveren Çelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından katil zanlısı Kutluay Çelik çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.