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Giriş Tarihi: 12.12.2021 15:17 Son Güncelleme: 12.12.2021 15:42

Miras kavgası yüzünden ablasını tabanca ile öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Miras kavgası yüzünden ablasını tabanca ile öldürdü

Antalya'nın Aksu ilçesinde miras yüzünden husumet bulunan Kutluay Çelik ablası Gülveren Çelik’i, tabanca ile vurarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından suç aleti silah ile birlikte teslim olan abla katili, “Her şeyin bir bedeli var” diye mahallede bağırması dikkat çekti. Polisi alarma geçiren olay Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak No.8’deki müstakil evde meydana geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve uzun süredir ablası ve babasıyla miras nedeniyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Kutluay Çelik (47), evin girişinde pazardan dönen ablası Gülveren Çelik'e (52) 4 el ateş etti.

Başından ve göğsünden yaralanan 1 çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Kutluay Çelik, polisi arayarak ablasını vurduğunu ve suç aleti silah ile birlikte evin girişinde ekipleri beklediğini söyledi.

"HERŞEYİN BEDELİ VAR"

Adrese gelen polis ekipleri elinde suç aleti silah ile birlikte bekleyen cinayet zanlısı Kutluay Çelik'i gözaltına aldı. Kutluay Çelik'in polis aracına bindirilirken, "Her şeyin bir bedeli var" diye bağırması dikkat çekti.

Cinayet zanlısının, polise verdiği ilk ifadede; tartışmanın cinayetin meydana geldiği 3 katlı evi babalarının öldürdüğü ablası Gülveren'e vermesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Alışverişten dönen baba, evinin girişinde kendisine bakan kızı Gülveren'in erkek kardeşi tarafından öldürüldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu. Kızının yıllar önce İstanbul'da eşinden ayrıldığını ve bu evlilikten bir oğlunun bulunduğunu söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerini yaptıkları çalışmanın ardından Gülveren Çelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından katil zanlısı Kutluay Çelik çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Miras kavgası yüzünden ablasını tabanca ile öldürdü
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