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Giriş Tarihi: 1.9.2022 09:00 Son Güncelleme: 1.9.2022 09:44

Miras kavgasında ağabeyini pompalı ile öldürdü

İstanbul Başakşehir'de ağabey kardeş arasındaki miras kavgası cinayetle bitti. 47 yaşındaki Erdinç Temiz ağabeyi Adem Temiz'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Erdinç Temiz'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde; "Miras tartışması yüzünden oldu" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Miras kavgasında ağabeyini pompalı ile öldürdü

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Erdinç ve Adem Temiz kardeşler aynı apartmanda yaşıyorlardı. Olay günü yine babalarından kalan miras meselesinden aralarında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma sırasında Erdinç Temiz pompalı tüfeğini alarak ağabeyi Adem Temiz'e doğru ateş etti. Boynundan vurulan ağabey Adem Temiz kanlar içinde yere yığıldı, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Erdinç Temiz ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erdinç Temiz'in cinayette kullandığı pompalı tüfekte ele geçti.

"MİRAS YÜZÜNDEN OLDU"

Gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç Temiz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli kardeşin emniyette verdiği ifadesinde; "Ağabeyimle aramızda uzun süredir miras meselesinden sorunlarımız vardı. Yine aynı nedenle tartışma çıktı olay yaşandı" dediği öne sürüldü.

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Miras kavgasında ağabeyini pompalı ile öldürdü
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