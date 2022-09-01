Miras kavgasında ağabeyini pompalı ile öldürdü

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Erdinç ve Adem Temiz kardeşler aynı apartmanda yaşıyorlardı. Olay günü yine babalarından kalan miras meselesinden aralarında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde kavgaya dönüşen tartışma sırasında Erdinç Temiz pompalı tüfeğini alarak ağabeyi Adem Temiz'e doğru ateş etti. Boynundan vurulan ağabey Adem Temiz kanlar içinde yere yığıldı, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Erdinç Temiz ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erdinç Temiz'in cinayette kullandığı pompalı tüfekte ele geçti.

"MİRAS YÜZÜNDEN OLDU"

Gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç Temiz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli kardeşin emniyette verdiği ifadesinde; "Ağabeyimle aramızda uzun süredir miras meselesinden sorunlarımız vardı. Yine aynı nedenle tartışma çıktı olay yaşandı" dediği öne sürüldü.