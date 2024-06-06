Miras kavgasında annesini ve kardeşini katletmişti... O şüpheli yakalandı cinayeti itiraf etti

Çifte infaz 22 Mayıs günü günü saat 18.00 sıralarında Ümraniye'de Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde ortaya çıktı. İddialara göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede anne ve oğlunun öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESETLER 10 GÜN SONRA BULUNMUŞ

Olayla ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin öldürülen Hatice Turan'ın oğlu Kenan Turan olduğu belirlendi. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan Turan hakkında da 14 Mayıs günü eşi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mayıs"ta cesetleri bulunan anne ve oğlunun yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis kayıp şüpheli Kenan Turan'ın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ümraniye bölgesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli Kenan Turan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞTIK

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmada, olayın bir miras davası yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı. Şüpheli verdiği ifadesinde, olay günü annesiyle miras konusunu konuşmak için evine gittiğini ve aralarında tartışma yaşandığını bu tartışma sonrası cinayeti işleyerek kaçtığını söyledi. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.