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Giriş Tarihi: 22.2.2023 01:12

Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

İHA
Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Ölmez (32) ile aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen 18 yaşındaki ismi öğrenilemeyen yeğeni arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Ölmez, yeğeni tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı durumdaki Ölmez, tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ümit Ölmez, yaşamını kaybetti.

Öte yandan, Ölmez'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
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