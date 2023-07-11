Miras kavgasının son damlası otopark kavgası olmuş

Şüphelier Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden 58 yaşındaki Özden Özkul, "Biz geçen yıl malları paylaştık, hep daha fazlasını istedi. Olay günü villanın önüne park edilen bir otomobil yüzünden aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybetmişim" dediği belirtildi.

Pendik, Yenişehir mahallesinde 8 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında miras yüzünden kavga bulunduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk(48)'ü kurşun yağmuruna tutularak öldürdü. Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralanmıştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Özden Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Özen Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

FABRİKADA PAY KAVGASI

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin iki yıl önce, birlikte çalıştırdıkları Metal Kaplama fabrikasını aralarında paylaştırmaya karar verdiklerini tespit etti. Bu paylaşım sırasında Ordu'da bulunan bazı arazileri de aralarında paylaştıran 3 kardeşin, anlaşarak bu paylaşımı bitirdikleri öğrenildi. Ancak bir süre sonra Osman Özkul'un bu paylaşım sırasında haksızlığa uğradığını düşünerek kardeşleriyle tartışmaya başladığı öğrenildi.

PARK YERİ KAVGASI

Cinayet Büro ekiplerince olay günü sahibi oldukları yan yana villalarda bir otomobilin park edilmesi yüzünden 3 kardeş arasında yeniden tartışma yaşandığı diğer aile üyelerinin de katılımıyla olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirlendi. Bu kavga sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul'un önce akrabası Zafer Öztürk'ü ardından kardeşi Osman Özkul'u daha sonra yengesi Dilek Özkul'u ve yeğeni Efe Burak Özkul'u kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü tespit edildi.

"HEP BİR FAZLASINI İSTEDİ"

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği ileri sürülen ve olayda asıl silahı kullanan Özden Özkul; "Babamdan kalan fabrika ve malları geçen yıl bölüştük. Bir süre her şey iyiydi. Ancak daha sonra Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Özen Özkul'un otomobilini çektiği yer yüzünden Osman bağırmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.