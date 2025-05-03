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Giriş Tarihi: 3.5.2025 19:15

Miras meselesi yüzünden canından olmuştu: Amcasının katlettiği Muhammet toprağa verildi!

Kocaeli'de miras meselesi yüzünden amcasıyla tartışan Muhammet A., tartışma sonrası amcası tarafından pompalı tüfekle katledilmişti. Katil zanlısı adam gözaltına alınırken, 2 çocuk babası Muhammet A., yakınlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Miras meselesi yüzünden canından olmuştu: Amcasının katlettiği Muhammet toprağa verildi!

Kan donduran olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın (30) evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A., hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

2 çocuk babası olan Muhammet A'nın cenazesi bugün ailesi tarafından morgdan teslim alındı.

Kartepe Acısu Seyyide Aişe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muhammed A., ikindi namazına müteakip Acısı Yavuz Sultan Selim Mezarlığına toprağa verildi.

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Miras meselesi yüzünden canından olmuştu: Amcasının katlettiği Muhammet toprağa verildi!
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