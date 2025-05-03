Miras meselesi yüzünden canından olmuştu: Amcasının katlettiği Muhammet toprağa verildi!

Kan donduran olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın (30) evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A., hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.