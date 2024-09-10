Miras tartışması cinayetle bitti

İstanbul'da iki kardeş arasında yaşanan miras tartışmasında kan döküldü. Seyit Aköz, miras tartışması nedeniyle kardeşi Bayram Aköz ile husumet yaşadı. Bayram Aköz'den yana tavır alan enişte Osman Arslan'ın eşi ile Seyit Aköz'ün eşi, sokak ortasında sözlü tartışma yaşadı. Olup biteni kendisine anlatan karısının söylediklerine öfkelenen Osman Arslan, kayınbiraderi Seyit Aköz'le telefonda tartıştı. Aköz'ün Karadeniz Mahallesi'ndeki evine giden Arslan, kayınbiraderi Seyit Aköz'ü göğsünden bıçakladı. Aköz kaldırıldığı hastanede öldü. Katil zanlısı Arslan gözaltına alındı.