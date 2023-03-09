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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Miras yüzünden ağabeyini öldürdü

Bartın’da miras arazisi yüzünden aralarında husumet olan iki kardeşin kavgası kanlı bitti. Cezaevinden 7 ay önce çıktığı öğrenilen Nuri Kayık, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Miras yüzünden ağabeyini öldürdü
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde balıkçılık yapan 42 yaşındaki Muharrem Kayık, akşam saatlerinde kardeşi Nuri Kayık'ın (39) yaşadığı Karaman köyüne geldi. Kardeşinin evinin önünde ailelerinden miras kalan arazi için konuşurken tartışmaya başladılar. Nuri Kayık evdeki av tüfeğini alıp ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti.



İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muharrem Kayık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. İki kardeşin ailelerinden miras kalan arazi için daha evvel de husumetli oldukları iddia edildi. Olay hakkında hem Jandarma hem de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Miras yüzünden ağabeyini öldürdü
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