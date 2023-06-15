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Giriş Tarihi: 15.6.2023 11:16 Son Güncelleme: 15.6.2023 11:55

Miras yüzünden ağabeyini öldürdü

İzmir'de öfkesine yenilen Yusuf K. (41) miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Atilla K.’yi (53) öldürdü. Polis olaydan sonra şüpheli Yusuf K.’yi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Miras yüzünden ağabeyini öldürdü

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 222/41 sokakta önceki gün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Yusuf K. iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Atilla K.'nın evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf K., pompalı tüfekle ağabeyi Atilla K.'ya ateş açtı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Atilla K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Atilla K.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Atilla K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYDAN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri ise çevrede yaptığı araştırmada olaydan sonra kaçan şüpheli Yusuf K.'yı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Kardeşinin silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Atilla'nın eşinden ayrıldığı ve çocuklarının ise olay sırasında il dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Miras yüzünden ağabeyini öldürdü
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