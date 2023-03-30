Haberler Yaşam Haberleri 'Mirasımız Kuşevleri' sergisi İstanbullularla buluştu
Giriş Tarihi: 30.3.2023 18:47 Son Güncelleme: 30.3.2023 18:50

'Mirasımız Kuşevleri' sergisi İstanbullularla buluştu

Vakıf Katılım tarafından gerçekleştirilen 'Mirasımız Kuşevleri' sergisi, Üsküdar’daki Mimar Sinan Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
’Mirasımız Kuşevleri’ sergisi İstanbullularla buluştu

Kuşevleri geleneğinin günümüzde en güzel örnekleriyle sürdürülmesi amacıyla Vakıf Katılım'ın düzenlediği "Nesilden Nesile Kuşevleri Tasarım Yarışması''nda ödül kazanan ve sergilenmeye layık görülen eserler, Üsküdar'daki Mimar Sinan Galerisi'nde "Mirasımız Kuşevleri" sergisinde ziyarete açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Kurumumuzu ülkemizin, ecdadımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçilerinden biri olarak görüyoruz. Buradan hareketle değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Osmanlı'nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlatan ve günümüze kadar ulaşan "Kuşevleri" projesini sürdürüyoruz. Projeyle, kuşlara barınak olan kuşevi geleneğini yeniden canlandırarak günümüz modern mimari dünyasına entegre etmeyi ve ekolojik olarak da doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi ve ekledi:
"Vakıf Medeniyeti" ve "Vakıf Kültürü" anlayışını benimseyerek; sosyal dengenin temellerinden biri olan vakıfların korunmasına ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projeleri önceliklendiriyoruz. Vakıf kültürümüzden aldığımız güç ve bilinçle önümüzdeki dönemde de toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak projeler geliştirmeye ve bu yönde atılan adımları desteklemeye devam edeceğiz."

Sergi yarışmaya katılım sağlayan amatör & profesyonel sanatçıların kuşevleri geleneğini çeşitli üsluplarla yorumladıkları eserlerden oluşuyor. Sergide yer alan birbirinden renkli kuşevleri, ziyaretçilere Anadolu'nun kadim medeniyetinin nadide örneklerinin güncel yorumlarını sunuyor. "Mirasımız Kuşevleri" sergisi, Mimar Sinan Galerisi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Üsküdar/İstanbul adresinde hafta sonu dâhil olmak üzere her gün ziyaretçilerini kabul etmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 10 ilde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi
CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Kılıçdaroğlu'nun kadrosu netleşiyor: PKK'nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…"
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar: Milletim bu ihanet şebekelerine yol vermeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
'Mirasımız Kuşevleri' sergisi İstanbullularla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA