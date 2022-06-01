‘Miras’yedilere büyük darbe!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri tarihi eser varlıklarını Türkiye'den Avrupa'ya kaçıranlara yönelik düzenlenen "Anadolu" operasyonunun ardından "Miras" operasyonuyla da kaçakçılara geçit vermeyerek son yılların en büyük operasyonuna imza attı.Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu 1 yıl boyunca takip edildi. Bu takibin sonucunda KOM ekiplerince 38 ilde 143 şüphelinin yakalanmasına yönelik "Miras" adı verilen operasyonun düğmesine basıldı. Tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla birlikte, Anadolu'daki tarihi varlıkların Avrupa'ya satışı engellenirken zanlıların kuryeler aracılığıyla yurtdışına çıkardığı eserleri müzayadelerde sattığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün, İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 430 bin liraya açık artırmayla satışı da durduruldu.KOM ekiplerince yapılan titiz takip sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığı da ortaya çıkarıldı. Suç grubunun Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde; köylerde, SİT alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan "kaçak kazıcı" olarak adlandırılan şahısları yasadışı kazı yapmaya teşvik ettiği, belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkarttığı tarihi eserleri söz konusu suç grubu adına "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce toplandığı ve bu suç grubunun lideri konumunda olan "pazarlamacı" diye tabir edilen zanlı tarafından da yurtdışındaki müzayede evlerinde "kuryeler" vasıtasıyla gönderilerek satıldığı tespit edildi. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan örgüt üyelerine paylaştırıldığı ortaya çıkarıldı.Suç grubu içinde "kurye konumunda bulunan bir TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin büyük bir kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.