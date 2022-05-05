Miray, 299 gün süren yaşam savaşını kazandı

Trabzon'da, Elif ve Erdem Yoğurtçu çiftinin 25 haftalık dünyaya gelen üçüzlerinden Miray, 4 bağırsak, 2 göz ameliyatı ve zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutundu. 715 gram doğan Miray, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak 299'uncu gününde ailesine kavuştu. Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 25 haftalık gebe Elif Yoğurtçu (30), rahim ağzı yetmezliği nedeniyle 21 Temmuz 2021'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğurtçu, burada sezaryenle üçüzlerini dünyaya getirdi. Yoğurtçu çifti bebeklerine Simay, Umay ve Miray isimlerini verdi. Prematüre üçüzlerde gelişim sorunu yaşanması üzerine Umay, KTÜ Farabi Hastanesi'nde, Simay ve Miray ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Umay ve Simay bir süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti. 4 kez bağırsak, 2 kez de göz ameliyatı olan Miray bebek ise 299 gün sonra 3 kilo 260 gram ağırlığa ulaştı. Sağlığına kavuşan bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Berna Hekimoğlu ve diğer sağlık çalışanlarınca alkışlar eşliğinde prematüre bebek mezuniyet belgesi ve plaketle uğurlandı.Dr. Öğretim Üyesi Hekimoğlu, "Türkiye'de bu kadar uzun süre yatarak sağlıkla taburcu edilen başka bir bebek, bildiğimiz kadarıyla yok. Miray, bu konuda hem Trabzon'da hem de Türkiye'de hakikaten ilk olan mucize bir bebek" diye konuştu. Anne Elif Yoğurtçu ise "O bize hayat dersi verdi, hayata nasıl bağlanmamız gerektiğini ve sabırlı olmayı öğretti" diye konuştu.