Miroğlu: Mardin’e sanat ve edebiyat çok yakışıyor!

Mardin'deki ilk defa halka açık imza gününü üç yıl önce yine kendi kitabı olan "Yeniyüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık" kitabını söyleşisini gerçekleştirip, İHH'nın bünyesinde bulunan Mardinli yetimlere gelirinin bağışlanması için imzalayan AK Parti 25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili & MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, son kitabı olan "Mağdurların Coğrafyasında, Arka Bahçemizdeki Halklar" adlı kitabını bu kez kadim şehrin tarihi mekanlarından olan Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Otelinde gerçekleştirdi.

Mardin'in yetiştrdiği entellektüel-yazar ve siyaset insanı olan Orhan Miroğlu'nun "Mağdurların Coğrafyasında, Arka Bahçemizdeki Halklar" kitabının tanıtım söyleşisi ve imza gününe ilgi yoğun oldu, tanınmış yazara aldıkları kitabı imzalatmak isteyen hemşehrileri uzun kuyruklar oluşturdu, yazarın söyleşisini can kulağıyla dinleyen Mardinliler, sorular yöneltip, aldıkları kittabları imzalattılar.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluş müdürşleri, işadamları ve çok sayıda partili ile vatandaşın hazır bulunduğu kitap söyleşisi ve imza kampanyasında konuşan Yazar Orhan Miroğlu, hemşehrilerinin yanı sıra tarihi şehri gezmeye gelen turisletin de ilgili odağı oldu.

BU KADİM ŞEHİRDE SANAT VE EDEBİYAT ÇOK YAKIŞIYOR!

Eşi Canan Miroğlu'nun yalnız bırakmadığı Miroğlu, "Bir tek arzum Türkiye'de barış demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmak. Şu Mardin'e dünyanın neresinden getirirseniz getirin; ister Kolombiya'dan ister Londra'dan İster Barselona, Madrid'den ister Kahire'den ister Mekke, Medine'den bir yazarı getirin onu mutlaka kitap yazmaya teşvik eder. Çünkü kanın ve gözyaşının yanı başımızda Ortadoğu başta olmak üzere hemen hemen Dünyanın birçok bölgesinde insanları yasa ve acıya boğduğu bir dönemde, medeniyetlerimize beşiklik etmiş, medeniyetlerimizi üretmiş bir şehrin, kadim şehrin Mardin'in her gün barış festivalleriyle sanatçıları ağırlamasıyla, kendi yazarını yağmura ya da soğuk havaya aldırış etmeden bir imza almak amacıyla bekleyerek ortaya koyduğu bu muazzam sevgi ve duyguya herkes ama en çokta bir yazar saygıya ve selam durur. Özlediğimiz Mardin budur her gün kitapları konuşacağız. Rüyamız, beklentimiz, geleceğe dair umutlarımız budur. Şiddetin ve terörün bittiği, insanların o güvercin tedirginliklerini geri bıraktıkları bir Mardin hepimizin özlemi olan bir Mardin'dir. Bu kadim şehre, sanat ve edebiyat çok yakışıyor. Dolayısıyla bu fikirlerimize değer verilmesini istiyoruz. Bölgemiz şiddetle terörle anılan bir şehir olmasını istemiyoruz, Kitabımı imzaladıklarım arasında çocuklar da vardı. İnşallah Onlar büyüdükleri zaman böyle kitapları okumak zorunda kalmazlar. Bu kitapta anlatılan trajediyi çok çok ama çok geride kalır inşallah. Bir yazar olarak bugün bana verdiğiniz bu sevinci, bu coşkuyu hiçbir zaman unutmayacağım. Ama şunu da fark ettim. Size karşı görev ve sorumluluklarım bugün biraz daha arttırmış oldu. Bu şehre dair, hayat boyu hep sürecek olan güçlü bir aidiyet duygusu ve bir ömürle telafisi mümkün olmayacak kadar büyük bir sorumluluk oldu" dedi.

Etkinlikte kitabını imzalayan vatandaşlarla birlikte anı ölümsüzleştirip, hatıra fotoğrafı çektiren Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu, vatandaşlarla sanat ve edebiyat üzerine sohbetlerde bulundu, siyasi gündem üzerine değerlendirmelerde bulundu..