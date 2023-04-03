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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:34 Son Güncelleme: 3.4.2023 10:37

Misafir gibi girip milyonluk soygun yaptı! Hırsız Şeyma yakalandı

İstanbul Sarıyer’de misafir gibi giriş yaptıkları lüks sitedeki evlerden birinden 1.5 milyon liralık nakit para, bir başka daireden de 2 adet lüks marka saat çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Daha önceden 69 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Şeyma U. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Misafir gibi girip milyonluk soygun yaptı! Hırsız Şeyma yakalandı

Sarıyer'de 2 Şubat günü Ş.A.'nın evine gündüz vakti gelen hırsızlar iddiaya göre kapıdaki güvenliğe misafirliğe geldik deyip içeri girmeyi başardı. Ardından lüks site içerisinde gezinip boş olan evleri keşfettikten sonra Ş.A.'nın evini gözlerine kestirip içeri girdi.

İçeri giren hırsız evdeki 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Aynı hırsız 18 Şubat günü bir başka siteye aynı yöntemle girip o sırada iş yerinde olan E.A.'nın evine girdiler. Evdeki 2 adet binlerce lira değeri olan lüks marka saati alıp kaçtı.

69 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın şüphelilerinden olarak tespit edilen Şeyma U.'yu Sarıyer'de yakalayarak gözaltına aldı.

Daha önceden de 69 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şüpheli Şeyma U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin lüks siteye giriş ve çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Misafir gibi girip milyonluk soygun yaptı! Hırsız Şeyma yakalandı
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