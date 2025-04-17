Misafir öğrencilerden 95 milyar lira katkı

Dünyada uluslararası öğrenci sayısı 2022 yılında 6,9 milyon iken günümüzde 7,5 milyona ulaşmış bulunuyor. Bu sayı 2030 yılında 10 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Uluslararası öğrenci sayıları bakımından ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün (IIE) son verilerine göre dünyanın ilk 4 ülkesi arasından 1 sırada ABD (1.126.690), 2. sırada Kanada (842.760), 3. sırada Birleşik Krallık (758.855), 4. sırada Avustralya (437.485) var. Türkiye'de ise 2023-2024 öğretim yılı itibariyle 336 bin 366 uluslararası öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ise misafir öğrencilerin Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkıları konulu iki ayrı araştırmaya imza attı. Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi'nin Gülhane Yerleşkesi'nde UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam raporlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İLK 1O ÜLKE ARASINDA

UDEF Başkanı İslam, Türkiye'ye gelen öğrencilerin menşeine bakıldığında 2023-2024 öğretim yılındaki uluslararası öğrencilerin geldiği ilk on ülke arasında Suriye (60.750), Azerbaycan (40.354), Türkmenistan (29.126), İran (28.924), Irak C (13.153), Kazakistan (11.958), Mısır (10.695), Afganistan (9.149) ve Somali (8.872) olduğunu açıkladı. Bu ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin ülkedeki toplam uluslararası öğrenci sayısının yüzde 63,32'sini oluşturduğunu belirten İslam, "En fazla ev sahipliği yapan şehir İstanbul, 2'incisi Eskişehir, 3'üncüsü Ankara, 4'üncüsü Karabük, 5'incisi Erzurum. En az uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan şehir Muş. Türkiye'de sadece Hakkâri'de uluslararası öğrenci bulunmuyor. En çok tercih edilen bölümler İşletme, Tıp ve Bilgisayar Mühendisliği. Bunları takip eden bölümler Diş Hekimliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık. Hemşirelik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve İktisat bölümü de uluslararası öğrencileri celbeden bölümler arasında bulunuyor. Bu tablo, tercihlerde farklı disiplinlerin de çekim haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

95 MİLYAR 882 MİLYON 259 BİN 195 TL KATKI SAĞLIYOR

UDEF Başkanı İslam, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin toplam sayısını açıklayarak "Türkiye'de 2023-2024 öğretim yılı itibariyle 336 bin 366 uluslararası öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasına girdi. 2023-2024 yılındaki ekonomik katkı açısından bakıldığında uluslararası öğrencilerin ödediği katkı payı ve öğrenim ücretleri, uluslararası öğrencilerin öğrenim ücreti dışındaki harcamaları ve uluslararası öğrencilerin ödediği öğrenim ücretleri yer alıyor." dedi.

İslam, uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri ve harcamaları için orta tutar iki il örneğinden hareketle tespit yapıldığını belirtti. Hayat pahalılığının yüksek seviyede olduğu İstanbul ve düşük seviyede olduğu Kastamonu illerindeki öğrenciler üzerinde yapılan araştırma esas alındı. Araştırmalardan elde edilen verilere göre; ülkemizdeki 336 bin 366 uluslararası öğrencinin 14.500'ü YTB Türkiye Bursları kapsamında burslu okuyor. Burslu olan bu grubu çıkardığımızda 321 bin 866 öğrencinin kendi imkânlarıyla Türkiye'de öğrenim gördüğü ortaya çıkıyor. Kendi imkânıyla öğrenim gören bu kitlenin yıllık toplam ekonomik katkısı 297.894,96 TL x 321.866 95 milyar 882 milyon 259 lira 195 TL (veya 8973 dolar x 321.866 2.888.103.618 dolar) olarak hesaplandı. 2030 yılında bir milyon uluslararası öğrenci hedefi düşünüldüğünde bu hedefe ulaşıldığı takdirde ekonomik katkının dolar cinsinden şimdikinin 3 katı olacağı söylenebilir." şeklinde konuştu.

"BİR MİLYON HEDEFİ İÇİN BİR KURUMA İHİTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin 2030 yılına kadar 1 milyon misafir öğrenci hedefi için Türkiye'nin ne gibi adımlar atılması gerektiğini sorduğumuzda UDEF Başkanı İslam, "Bu hedef için evvela bir stratejimizin olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir açıklaması var. Türkiye Yüzyılı hedefinde 1 milyon misafir öğrenci hedefi için bir stratejinin, bir hedefin, bir alt yapının çalışılması gerekiyor. Biz de bunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hedefiniz gerçekleştirebilmek için bu konunu bir sahibinin olması gerekiyor. Uluslararası öğrencilik meselesini ele alabilecek bir kuruma ihtiyaç duyuyoruz. İkinci olarak yakın, orta ve uzun vadede strateji çalışılması gerekiyor. Alt yapı, uluslararası öğrencilerin farklı şehirlere dağılımı, üniversitelerin kapasite noktasında nitelikli gelişim içerisinde olması gerekiyor. Hem uluslararası öğrencilerin partime çalışabilmesini kolaylaştıracak seçenekler gerekli. Avrupa'da bu kolayken, Türkiye'de çok zor izinler alınıyor. Çalışma şartlarının kolaylaştırılması gerekiyor. Vize süreçlerinin daha kolay olması gerekiyor." dedi.

ÜLKE İMAJINI YENİDEN İNŞA ETMEKTE BİR ARAÇ KAMU DİPLOMASİSİNİN

UDEF Başkanı İslam, kamu diplomasisi araştırmasına göre; misafir öğrenciler ülkelerine döndüğünde ev sahibi ülkenin dili evrensel hale getirdiğini, eski bağları sürdürme fırsatı sağlandığını, ülke imajını yeniden inşa etmekte bir araç olduklarını, ülkenin bulunduğu bölgede nüfuzunu güçlendirmesini mümkün kıldığından da bahsetti. İslam, Türkiye'de kamu diplomasisinin önemi oldukça geç fark edildiyse de 2010'lu yıllardan itibaren özellikle eğitim alanında ilgi odağı haline geldiğinin altını çizdi. İslam sözlerine şöyle devam etti: "Kamu diplomasisi alanlarından biri olarak eğitim ihracatı günden güne önemini arttıran bir hal alıyor. 2012 yılında, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı bir yükseköğrenim burs programı olan Türkiye Bursları programı başlatıldı. 2024-2025 akademik yılında Türkiye Bursları programını kazanan öğrencilerin geldiği ilk 10 ülke sırasıyla Filistin, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Afganistan, Rusya, Pakistan, Irak ve İran'dır."