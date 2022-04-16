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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Misafire, aça, muhtaca hürmet atalarımızdan miras

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Misafire, aça, muhtaca hürmet atalarımızdan miras
Sosyal medya fenomeni Furkan Atlı, Diyarbakırlıların misafirperverliğini göstermek için sosyal deney yaptı. Vatandaşlara, "Konya'dan geldim, buraların yabancısıyım, 7.5 liram var nerede iftar yapabilirim" diye sordu. İftar yapmak için yardım isteyen Atlı'yı iletişim kurduğu hiç kimse geri çevirmedi. Sosyal deney videosunda Atlı tarafından kendisinden yardım istenilen Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Değer, SABAH'a konuştu: "Diyarbakır'da aç kalanı sokakta bırakmak anlayışı yoktur. Misafire, karnı aç olana ve muhtaç kişiye hürmet bize atalarımızdan kaldı. O gün bir yakınım vefat ettiği için acelem vardı. Saraykapı'da bir ciğercimiz var, ona telefonumu verdim ve iftara çağırdım" dedi.

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Misafire, aça, muhtaca hürmet atalarımızdan miras
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