Misafirini eşiyle uyuduğu odada görünce bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu

Fatih'te Filistin uyruklu İbrahim Gavari, bir süredir 2 arkadaşı Houssem Homauda ve Abdulkerim Mohkbi'yi evinde ağırlıyordu. Olayın olduğu 18 Ağustos 2021 tarihinde şüpheli, Houssem Homauda'yı eşiyle yatak odalarında uyuduğu sırada, eşinin yanı başında gördüğünü iddia ederek bıçaklayarak öldürmüş, kendilerini ayırmak isteyen Abdulkerim Mohkbi'yi ise yaralamıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Houssem Homauda'nın, 4 katlı bir binanın bodrum katında bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği, Abdulkerim Mohkbi'nin ise yaralandığı ve şüpheli İbrahim Gavari'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin ayrıca, 'silahla kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 5,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Gavari getirildi. Duruşmada savcısı mütalaasında, sanık İbrahim Gavari ile Abdulkerim Mohkbi'nin arkadaş oldukları, 15 gündür sanığın evinde kaldıklarını belirtti. 17 Ağustos 2021 günü, saat 22.00-23.00 sıralarında tarafların eve gelip yemek yedikleri, saat 02.30 sırlarında sanığın eşiyle uyumaya gittiği, maktül Houssem Homauda ile Abdulkerim Mohkbi'nin ise salonda uyuduklarını belirten savcı, sanığın, eşine eşine yönelik cinsel eylemleri nedeniyle tartışma sonrasında maktülü bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. Kavga esnasında araya giren Abdulkerim Mohkbi'yi ise bıçaklayarak yaraladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık İbrahim Gavari'nin "Haksız tahrikle adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi ve "Silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"EŞİMİ KORUMAK İÇİN MECBURİ YAPTIM''

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Gavari, "Eylemi eşimi korumak için mecburi olarak yaptım" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek "Eylemin ağır tahrik altında işlendiği sabittir. Bu nedenle öncelikle sanığın beraatine, mahkeme aksi kanaateyse azami oranda indirim yapılmasını talep ederim. Ayrıca yaralamaya kazara gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Gavari'nin "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında Abdulkerim Mohkbi'yi "Kasten yaralamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Gavari'nin "Ateşli Silahlar Kanununa aykırı şekilde bıçak bulundurmak" suçundan ise 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezası veren mahkeme, bu hükmün de açıklanmasını geri bıraktı. Gavari'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.