Mersin'de apartmanın asansöründe ölü bulunan 62 yaşındaki Fikriye Eke'yi misafirliğe gittiği komşuları tarafından ziynet eşyaları için uyku ilacı ile uyutulup, sonrasında ise boğarak öldürüldüğü belirlendi.

Misafirliğe gelen yaşlı kadını altınları için öldürdüler | Video

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mezitli'de meydana gelen şüpheli ölüm olayının Kasten Öldürme olduğunu tespit ederek olayı aydınlattılar.



07 Şubat günü saat 19:50 sıralarında haber merkezinin Menderes Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe bir ceset olduğu bilgisini anons etmesi ile adrese giden polis ekipleri ve 112 sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede ölen kişinin 62 yaşındaki Fikriye Eke olduğunu belirledi.

Fikriye Eke'nin vücudunda her hangi bir darp izine rastlanmadığı, ancak cesedinin asansörde bulunmasından dolayı şüphe oluşturabileceği düşüncesi ile detaylı araştırmaya başlayan Cinayet ekipleri, Eke'nin aynı binada oturan T.O.'nun (47) evine misafirliğe gittiği tespit etti.

T.O. ile yaptığı görüşmede çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet ekipleri, olayın yaşandığı gün de evde bulunan T.O.'nun erkek arkadaşı olan R.E.'yi (40) de gözaltına aldı.

Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada, R.E ve kız arkadaşı T.O., Fikriye Eke'nin altınlarını almak için önce içeceğine uyku ilacı koyduklarını ardından boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

İfadelerinde, Eke'nin değerli ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıklarını, 2-3 saat sonrasında ise cesedi asansöre koyarak, asansörün giriş kısmına inmesini sağladıklarını ve olay bölgesinden ayrıldıklarını belirten R.E ve kız arkadaşı T.O., daha sonra ise dolmuşa binerek Atatürk Parkı sahiline giderek aldıkları cep telefonunu denize attıklarını itiraf ettiler.

Fikriye Eke'ye ait cep telefonunun bulunması için dalgıç polisler, Atatürk Parkı sahilinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramada, cep telefonu denizden çıkarıldı.

Cinayete kurban giden yaşlı kadına ait altın kolye, bileklik, 3 yüzük ve bir çift küpe de bulunurken, R.E. ve T.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.