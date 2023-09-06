Misafirlik yolunda facia

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca ilçesi mevkiinde seyir halindeki bir TIR'ın patlayan lastiği arkadan gelen kamyonun şaftına dolanınca arıza yaptı. Arızalı kamyonu görerek yavaşlayan otomobile ise arkadan gelen kamyonet çarptı.İki aracın arasında sıkışıp hurdaya dönen otomobildeki Alperen (1), Sabri (2) ve Elif Buğlem Şeker (8) kardeşlerle Kader K. (18) hayatını kaybetti. Sürücü Muhittin Şeker, eşi Sevda Şeker, Havva K. ve Alparslan Şeker (1) yaralandı. Alperen ile Alparslan'ın ikiz olduğu öğrenildi. Kamyon, kamyonet ve TIR sürücüsü gözaltına alındı. Silivri'de apartman görevlisi olan Muhittin Şeker'in ailesi ve akrabalarıyla Beylikdüzü'ne yakınlarına misafirliğe gittiği öğrenildi.Muhittin Şeker'in anne ve babası ile kardeşleri, cenazeleri teslim almak için Tokat'tan İstanbul'a geldi.