Misafirlikten dönen bir aile feci kazada yok oldu

Siirt'in Kurtalan İlçesinde devrilen LPG'li otomobilde yangın çıktı. Mehmet Yaşar yönetimindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, Siirt'in Kurtalan İlçesine bağlı Gözpınar Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. LGP'li otomobil, kaza anında alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, anne Aynur Yaşar, çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi yanarak feci şekilde can verdi. Ağır yaralanan baba Mehmet Yaşar ise tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA MEYDANA GELDİ

Mardin nüfusuna kayıtlı olan ve 30 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesine yerleşen baba Mehmet Yaşar, inşaatlarda kalıp ustalığı yaparak ailesini geçindiriyordu. Siirt'te bulunan bir akrabasına misafir olan Yaşar ailesi gece saatlerinde dönüş yoluna konuldu. Siirt'in Kurtalan İlçesine bağlı Gözpınar Köyü yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybeden baba Yaşar'ın kullandığı araç devrildi. eşi ve 5 çocuğunun bulunduğu araçtan baba Yaşar yaralı şekilde kurtulurken eşi Aynur Yaşar, çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi yanarak feci şekilde can verdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Batman'ın Kozluk ilçesinin Kocebey köyüne getirilen anne ve 5 çocuğunun cenazeleri sabah saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Mezarlıktan ağıt sesleri yükselirken tedavisi süren ve kendi ısrarı üzerine doktor izniyle hastaneden çıkan baba Yaşar ve ailenin kurtulan tek çocuğu 11 yaşındaki Nuarin de cenazeye katıldı. Mehmet Yaşar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve yakınlarının desteği ile yürüdüğü görüldü