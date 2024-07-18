Mısır Çarşısı’nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı

İstanbul'da Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliğiyle '28'nci Mısır Çarşısı Geleneksel Aşure Festivali' düzenlendi. Muharrem ayı dolayısıyla Eminönü Tarihi Mısır Çarşısı'nda 5 dev kazanda 20 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Mısır Çarşısı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül ve Fatih Belediye Başkanı Turan da kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.