Mısır Çarşısı’nda 20 bin kişilik aşure ikramı

Muharrem ayının bereketini ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Aşure Günü Etkinliği'nin, bu yıl 30'uncusu düzenlendi. Mısır Çarşısı Esnafları Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

20 BİN KİŞİLİK AŞURE DAĞITILDI

Eminönü Yeni Camii'nin avlusunda bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nın önünde düzenlenen programda, 5 dev kazanda hazırlanan toplam 20 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

AŞURE DAĞITIMI PROTOKOLDEN

Programa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, aşure dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

'BİNLERCE İNSAN BU TADI TADIYOR'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Vakıflar Genel müdürlüğümüz ve Mısır Çarşısı'ndaki esnafımız her yıl burada ve birçok camide aşure dağıtımı yapıyor. Yerli yabancı binlerce insan bu tadı tadıyor" açıklamasını yaptı.

Abit Demir (19): "Eminönü'nde gezerken insanların toplandığını görünce ben de aşure yemeye geldim. Aşureyi çok beğendim. Emeği geçenlerin eline sağlık."

Esmanur Keleşoğlu (23): "İzmit'ten geldik buraya. Eminönü'nde aşure dağıtımını görünce çok heyecanlandık, hoşumuza gitti. Tadı da çok güzel. Emeği geçen herkesin eline sağlık, teşekkürler."