Mısır Çarşısı’ndaki 123 yıllık Pandeli Lokantası’nda yangın korkuttu

İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki 123 yıllık Pandeli Lokantası'nın bacasında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin çatıya sıçramasıyla yangın büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi lokanta çalışanları yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenlerle yangına 3 bölgeden müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 lokanta çalışanına ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle Mısır Çarşısı'nın ana kapısına şerit çekilerek kapatıldı. Çatıda soğutma çalışmaları yapıldı.

ERGÜN TURAN, "YAPIDA ÖNEMLİ HASAR YOK"

Yangın yerine gelerek incelemede bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Mısır çarşımızın ön tarafında tarihi bir lokantamız var. Onun çatı katında bacadan kaynaklı olduğu düşünülen, bir yangın çıktı. Sağ olsunlar itfaiyemizin yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. Şu anda çatı arasında bir duman olduğu için o duman tahliyesi yapılıyor. Yapıda önemli bir hasar yok. İçeride cana ya da mala yönelik restoran haricinde, Mısır Çarşısı'nda da yapısal anlamda da herhangi bir sorun yok. Ama tabi ki bu tür tarihi yapılar da yangınlar önemlidir. Ama sağ olsun itfaiyemizin belediyemizin iş birliği ile beraber, trafiğe de kapalı bir alan burası onun için zamanında müdahil olundu. Şimdi birazdan da hem büyükşehir belediye ekiplerimiz, hem Fatih Belediyesi ekiplerimiz hem buradaki esnaf arkadaşlarımızla çatı katında temizlikler yapılacak" dedi.

"ÇATI TARAFINDA YANIK VAR"

Turan, "Tabi Mısır Çarşısı yangını duyulduğu zaman önemli bir şey de olabilirdi ama Allah'a şükür hafif atlatıldı. Şimdi buradan çıkartacağımız ders varsa mutlaka onlara da bakacağız tekrar. Geçmiş olsun, herhangi bir ölen yok, yaralanan yok, yapıda önemli bir hasar yok. Çatı katında yangın çıktı ve alttaki restoranda hasar var. Mısır Çarşısı'nı 2 saat sonra gelip ziyaret edebilirler. Herhangi bir sorun Allah'a şükür olmadı. Restoranın çatı tarafında bir yanık var" diye konuştu.

"HEMEN TEDBİRLER ALINDIĞI İÇİN YARALI YOK"

Esnaf Görkem Özdoğan ise, "Burada çalışırken yoğun bir duman kokusu geldi. Hemen tedbirler alındı. Etrafa baktığımızda duman vardı. Ama itfaiyeler hemen müdahale etti. Çok sayıda itfaiye geldi. Ambulans da geldi ama sanırım herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

PANDELİ'NİN TARİHİ

Niğde'den İstanbul'a göç eden Pandeli Çobanoğlu tarafından ilk olarak yine Eminönü'ndeki Çukur Han'da küçük bir barakada kurulan Pandeli Lokantası 1926 yılında şimdiki yeri olan Tarihi Mısır Çarşı'na taşındı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında dönemin aydınları, politikacıları, gazetecileri, sanatçıları ve yazarları Pandeli'nin müdavimi olur. Pandeli, 123 yıllık tarih yolculuğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Celal Bayar, Kraliçe II.Elizabeth, İspanya Kralı Juan Carlos, Robert De Niro ve Tony Curtis gibi isimleri ağırlamıştı.