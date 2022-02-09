Mısır kalecisi penaltı kurtarınca bıçaklandılar: 3 yaralı

"BİZ SES YAPMADIK SES YAPTIYSAK, POLİSİ ARAYABİLİRDİ"

Olaya şahit olan Ahmad Nasır Khames "Maç bittikten sonra karşı komşumuz eve geldi kapıyı yumruklamaya başladı. Kapıyı açtığımız gibi kapıyı iterek içeri daldı. Bıçağını çekti, bir arkadaşım elini siper edince elinden yaralandı. Çeşitli yerlere saklandık. Bir arkadaşım adamı itip dışarı kaçtı. Bir kişiyi yakaladı, saldırmaya çalıştı ama sadece tişörtünü kesti. Bi kaç arkadaşım evden kaçtı. Bir arkadaşım ceketini çıkarırken karşı komşumuz, onu itti arkadan bıçakladı. Büyük bir yara almadı ama yaralandı. Yousuf'un Türkçesi çok iyidir. Adamla konuşmaya çalıştı bir anda ortaya bir kişi daha çıktı. O kişi de Yousef'i duvara ittirdi. Karşı komşu da bundan istifade Yousef'i omzundan bıçakladı. Biz ses yapmadık, yaptıysak bile polisi arayabilirdi. Sadece Senegal bize karşı bir penaltı kullandı, Mısır'ın kalecisi tutunca sadece bir kez ses çıkardık. Zaten karşı komşu da maçın sonunda geldi" diye konuştu.