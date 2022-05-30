Mısır tarlasında ceset şoku! Çıplak halde...

Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çıplak olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.