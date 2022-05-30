Mısır tarlasında ceset şoku! Çıplak halde...

Adana'da mısır tarlasındaki çalıların arasında çıplak halde erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından ceset, kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CESET İNCELENİYOR
Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında sulama yapan bir çiftçi, yan tarladan kötü koku gelmesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Çiftçi, tarladaki çalıların arasında yüzüstü yatan bir erkek cesedi olduğunu gördü.
Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çıplak olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.