Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 33 yaşındaki O.G.'nin tarlasına baskın yaptı. Tarlada yapılan aramalarda mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu.