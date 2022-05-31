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Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:32 Son Güncelleme: 31.5.2022 11:36

Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

Adana’da mısır ekili olan bir tarlaya operasyon düzenleyen polis, 477 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahibiyle birlikte 2 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 33 yaşındaki O.G.'nin tarlasına baskın yaptı. Tarlada yapılan aramalarda mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu.

"TOHUM ALIP YETİŞTİRDİM"

Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile S.D. (44), gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli O.G.'nin ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım bir kişiden aldığım tohumları ekip, Hint keneviri yetiştirdim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı
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