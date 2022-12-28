Mısırlı gencin görme engeli Türkçe öğrenmesine engel olamadı

TÜRKÇE ÖĞRENME SERÜVENİNİ ANLATTI

Lise döneminden beri Türk tarihine büyük ilgi duyan Muhammed, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi tarihteki önemli Türk devletleri hakkında araştırmalar yapmış. "Şahane" olarak tanımladığı Türk tarihi hakkında Arapça kaynakları sınırlı bulan Muhammed, bu nedenle Türkçe öğrenme hayali kurmaya başlamış.

Yaşadığı Minya şehrine uzak olduğu için başkent Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yüz yüze Türkçe kurslarına kayıt olamayan Mısırlı genç, Türkçe öğrenme serüveninin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"İlk önce YouTube kanalından Türkçe öğrenmeye başladım. Kanaldaki içerikler sadece başlangıç seviyesine özgüydü. Bir gün kız kardeşim Kahire Yunus Emre Enstitüsünün çevrim içi kurs duyurusunu Facebook'ta gördü. Bana söyleyince hemen başvurdum. Şu anda birinci kuru tamamladım. Türkçemi en üst seviyeye çıkarma hususunda kararlıyım."