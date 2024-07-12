MİT ajanıyım dedi, bir imza için evine cam balkon taktırttı

Kendisinin MİT ajanı olduğunu söyleyen Cemal T, iddiaya göre diğer komşuların da MİT ajanıyım diyerek imza vermekten vazgeçirdi. Evine cam balkon yaptırması karşılığında izin vereceğini belirten Cemal T., isteği yerine gelince kafe açılmasına onay verdi. Şimdi ise kafesini devretmek isteyen Ümit Yalçın, yine Cemal T.'nin engeline takılınca bu kez yargı yoluna başvurdu.

Talas ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Ümit Yalçın, 4 yıl önce kredi çekerek kendi dükkânını kafe yapmak istedi. Ancak belediyeden ruhsat alabilmesi için 6 bina sakininin yüzde 51'inin onayı istendi. Bunun üzerine komşularıyla görüşerek kafe açmak istediğini belirten Ümit Yalçın'a Cemal T, karşı çıktı.

MİT AJANIYIM DİYEREK CAM BALKON TAKTIRDI

İmza için gittiği Cemal T'nin kendisine MİT kimliği gösterdiğini belirten Ümit Yalçın; "Ben canlı müzik olmayan, kitap okuma ağırlıklı bir kafe açmak istiyordum. Bunun için binada oturanların yüzde 51'nin imzası gerekiyordu. Birçok komşum sıkıntı çıkarmadı. Ancak Cemal T, kendisinin MİT ajanı olduğunu söyleyerek buna engel olacağını söyledi. Hatta diğer komşularımı da imza vermekten vazgeçirdi. Sonunda bana "Benim evin cam balkonunu yaptırırsan sana imza verim" dedi. Bende dediğini yaptım. Hal böyle olunca hem Celal T, hem de diğer komşularım imza verdi" dedi.

YİNE İZİN VERMEDİ

Çalıştırdığı kafeyi devretmek istediğini belirten Ümet Yalçın, yine Cemal T'nin engeline takıldı. Kafeyi devredeceği için yeni alan kişilerinde komşulardan muvafakat alması gerektiğini belirten Ümit Yalçın; "Cemal T, 4 yıl önce olduğu gibi yine sıkıntı çıkardı. Kafeyi devredeceğim kişilere onay vermeyeceğini söyledi. Hal böyle olunca kendisiyle konuştum, ama bir sonuç alamadık. Bu kez konuşmamız sert tonda geçtiği için uzlaşmak için ortaya bir madde de koymadı. Hal böyle olunca elimdeki tüm belgelerimle birlikte yargı yoluna başvurdum. Diğer komşular Cemal T, imza verirse bizde veririz diyorlar. Kendisi MİT ajanı mıdır değil midir bilmiyorum. Ama Cemal T, bu MİT olayını kendi menfaati için kullanıyor. Benim talebim, bu kişi MİT ajanı mıdır değil midir? Araştırılsın" diye konuştu.