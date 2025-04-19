MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Gazze için görüştü! Gazze’ye insani yardım ve ateşkes adımları masadaydı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı.

İNSANİ YARDIM VE ULUSLARARASI KOORDİNASYON

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle oluşan ağır insani kriz karşısında, yardımların etkin biçimde ulaştırılabilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü. Bu çerçevede uluslararası çabaların nasıl koordine edilebileceği masaya yatırıldı.

SOYKIRIM DURDURULMALI, ATEŞKES SAĞLANMALI

Görüşmede, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulanırken, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik girişimlerin son durumu değerlendirildi. İsrail'in Gazze halkını tehcire zorlama planlarına karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi.

TÜRKİYE, GAZZE HALKININ YANINDA

HAMAS heyetiyle yapılan görüşmede Türkiye'nin; sivilleri hedef alan saldırılar ve açlıkla tehcir politikalarına rağmen direnen Gazze halkının yanında olduğu bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin, İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikalarını reddettiği, yeni ilhak girişimlerine karşı durmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin, kalıcı ateşkesi sağlama yolundaki tüm uluslararası girişimlere destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.