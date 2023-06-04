Haberler Yaşam Haberleri MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ'cü yakalandı!
Giriş Tarihi: 4.6.2023 13:00

MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ'cü yakalandı!

MİT ve polis, ortak operasyon yaptı. ByLock kullandığı belirlenen FETÖ/PYD üyesi Memet Öztunç, saklandığı evde yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü tutuklandı.

DHA
MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ’cü yakalandı!

Nefes kesen operasyonun adresi Adana'ydı. MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada FETÖ/PDY'den arananlara yönelik düğmeye bastı. ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç'un saklandığı adrese operasyon yapıldı. Ekipler, Öztunç'u gizlendiği evde baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
Ankara’da bu havayı hiç görmedim
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
İnan Kıraç’a ikinci şok
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
Darp edilen İBB işçisi 174 gündür protestoda
Meclis’teki diktatör
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ'cü yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA