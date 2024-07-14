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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:56

MİT, FETÖ'cüleri 15 Temmuz'un yıldönümünde yakaladı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edilen 10 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla kaçamadan yakaladı.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT, FETÖ’cüleri 15 Temmuz’un yıldönümünde yakaladı

MİT Başkanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyona imza attı.

İzmir'den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler uzun süredir MİT'in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 10 FETÖ'cü düzenlenen operasyonla denizüstünde yakalandı.

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye 10 kişi adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma birimlerine teslim edildi. MİT'in bu operasyonu ile 15 Temmuz'un yıldönümünde FETÖ ile mücadelenin en sıkı şekilde devam ettiği bir kez daha ortaya kondu.

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MİT, FETÖ'cüleri 15 Temmuz'un yıldönümünde yakaladı
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