MİT, İran ajan şebekesini çökertti

VAN
'DA
ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran
'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet'in 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı. MİT tarafından, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A.'nın İran'a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da şebeke oluşturmaya çalıştığı tespit edildi. MİT ve Emniyet'in takibe aldığı şebeke üyelerinin, İranlı istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A.'nın eşi M.E.'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirlendi. İran istihbaratının M.A.'yı araçla İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül'de Van'a gönderdiğinin tespiti üzerine MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyelerine suçüstü yapıldı. 24 Eylül saat 21.00'de M.A.'yı kaçırmak üzere ikametgâha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk
vatandaşı M.E.A. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.