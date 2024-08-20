Giriş Tarihi: 20.8.2024 15:14Son Güncelleme: 20.8.2024 15:40
MİT’e ait SİHA ile Suriye-Kamışlı kentinde düzenlenen nokta atışı ile 1 terör örgütü üyesi ölürken 1 ağır yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Suriye’nin Haseki iline bağlı Kamışlı kentinde MİT’e ait SİHA ile YPG/PYD/PKK terör örgütüne düzenlenen nokta atışı ile üst düzey, 1 örgüt üyesi ölürken 1’de ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kenti El-Sine bölgesinde dün öğle saatlerinde MİT'e ait SİHA ile YPG/PYD/PKK terör örgütüne düzenlenen nokta atışı ile üst düzey, 1 örgüt üyesi ölürken 1'de ağır yaralandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
MİT’e ait SİHA ile Suriye-Kamışlı kentinde düzenlenen nokta atışı ile 1 terör örgütü üyesi ölürken 1 ağır yaralı