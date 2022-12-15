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Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:16

'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismar! Okul müdürlerine tutuklama talebi

Konya'da, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi.

DHA
’MİT’e alacağız’ diyerek liseli kıza istismar! Okul müdürlerine tutuklama talebi

Konya'da, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismar! Okul müdürlerine tutuklama talebi
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