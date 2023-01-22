“MİT’e alacağız” yalanıyla istismara 37 yıl hapis talebi

Konya'da lise öğrencisi G.A.'yı (17), 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp cinsel istismarda bulunan Ahmet Mandal (35) ile suça aracılık eden okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Spor Lisesi Müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıf öğrencisi G.A.'yı 'Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da genç kıza günlerce cinsel istismarda bulundu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mandal, 25 Kasım'da tutuklandı.Soruşturma aşamasında ise önce müdür Harun Avcu, daha sonra ise başka bir okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mandal, Avcu ve Koleri hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.Tutuksuz 4 sanığın ise 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılması talep edildi.