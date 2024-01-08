Haberler Yaşam Haberleri ‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara hapis cezası ve tahliye
Giriş Tarihi: 8.1.2024 13:57 Son Güncelleme: 8.1.2024 14:24

MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara hapis cezası ve tahliye

Konya'da, lise öğrencisi G.A.'yı (18), 'Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp cinsel istismarda bulunan Ahmet Mandal’a (36) 22 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan okul müdürleri Harun Avcu (58) ve Asuman Sahar Koleri (49) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Ali Akkaş’da 8 yıl 4 ay hapse çarptırılırken, diğer 3 sanık beraat ettirildi.

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‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara hapis cezası ve tahliye

Spor Lisesi Müdürü Harun Avcu, son sınıf öğrencisi G.A'yı 'Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp evli Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal'da genç kıza okul müdürlerinin de katıldığı bir ortamda dini nikah kıyıp, günlerce cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mandal, 2022 yılının Kasım ayında tutuklandı. Soruşturma aşamasında ise önce müdür Harun Avcu daha sonra ise Asuman Sahar Koleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'BAŞÖRTÜSÜ TAKTIRIP DİNİ NİKAH KIYMIŞLAR'

Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Şüphelilerin G.A'yı ve ailesini kandırıp, dini nikah adı altında G.A'ya başörtüsü de takıp, Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptığı okul içerisinde tören yaptıkları belirlendi.

İSTİSMARCIYA 22 YIL, OKUL MÜDÜRLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklar Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, Ahmet Mandal'ı 22 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ise 8 yıl 4 ay hapis cezası alıp, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Ali Akkaş'ta 8 yıl hapse çarptırıldı. Asuma Sahar Koleri'nin eşinin de bulunduğu 3 kişi ise beraat etti.

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‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismara hapis cezası ve tahliye
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