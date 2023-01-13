‘MİT’e işe alacağız’ yalanıyla istismardan tutuklanmışlardı: Okul müdürleri konuştu!

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren lisenin müdürü Harun Avcu, Kasım ayında öğrencisi G.A'yı 'Seni MİT'e memur olarak alacağız' diyerek iddiaya göre genç kızı evli Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal'da genç kıza defalarca istismarda bulundu. G.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Mandal Kasım ayında tutuklandı. Genç kızın şikayeti üzerine okul müdürü Harun Avcu'da geçtiğimiz Aralık ayında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha öce gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Asuman Sahar Koleri'de 12 Ocak günü tekrar gözaltına alındı. Koleri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BANA İSTİHBARATA ÇALIŞIYORUM DEDİ'

SABAH tutuklanan okul müdürlerinin ifadelerine ulaştı. Asuman Sahar Koleri ifadesinde, "Ahmet Mandal'la beni Harun Avcu tanıştırdı. G.A'yı da Mandal'la birlikte birkaç kez benim okuluma gelmesi nedeniyle tanıyorum. İlk geldiklerinde okulun inşaat işleri üzerine konuştuk. Ahmet Mandal sohbet esnasında ben istihbarata çalışıyorum dedi. Ben kendisine inanmamıştım. Ahmet bana G.A. için atıcılıktan arkadaşım diye tanıttı. 3-4 sefer benim okuluma ziyarete gelmişlerdi. Ben G.A'ya 'İstihbarat önemli, ailenin haberi olmasın, zamanı geldiğinde ben ailenle konuşacağım' diye bir şey söylemedim. Ziyaret sırasında eşim ve Harun Avcu varken Ahmet ile G.A. arasında kıyılan imam nikahı olmadı. Bu iddialar hayal ürünüdür. Ahmet ve G.A. arasında cinsel birliktelik olup olmadığını bilmiyorum. Ben kimseyi tuzağa düşürmedim. 17 yaşındaki bir genç kız ile kendisini müteahhit olarak tanıtan bir şahsın gönül birlikteliği ve yaşadığı ilişkiyi benim şahsımı ve eşimi karıştırmış olmasından, beni rencide edip tarafıma atılan iftiralardan dolayı G.A., ile anne ve babasından şikayetçiyim" dedi.

'DİNİ NİKAH KIYMA YETKİM YOK'

İfadesinde G.A. ile Ahmet Mandal'ı kendisinin tanıştırmadığını ileri süren Harun Avcu ise şunları söyledi: "Ahmet Mandal'ı okulun inşaat işlerini yaptığı için tanırım. G.A. ile Ahmet'in okul içinde mi yoksa okul dışında mı tanıştıklarını tam olarak bilmiyorum. Diğer öğrenci K.K'nin evine Ahmet ile birlikte hiç gitmedim. Ben ne kendim ne de Ahmet ile iki kız öğrencinin de evine gitmedim. Ahmet bana kendisinin istihbaratçı olduğunu söylemedi. G.A'nın anne ve babasına gidip 'çocuğunuzu istihbarata alacağız' diye bir şey söylemedim. Asuman Sahar Koleri'nin yanına gittiğimizde Ahmet ile birlikte gitmiştik G.A. yanımızda yoktu. Olaydan 10 gün önce Ahmet bir yemek tertip etmişti. Yemekte Asuman Sahar Koleri, eşi, ben, G.A., K.K. ve albay M.D. vardı. Yemekte Ahmet ve G.A. konuşulmadı. Ahmet ile G.A. arasında gönül birlikteliği olduğunu karakolda öğrendim. Asuman Sahar Koleri'nin okulunda Ahmet ve G.A. arasında dini nikah kıymadım. Böyle bir nikah kıymaya yetkim yoktur. Asılsız iddialarda bulunup iftira atan G.A. ile anne ve babasından şikayetçiyim" diye konuştu.