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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Mithat eşittir insanlık!

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mithat eşittir insanlık!
Hatay'ın Antakya'da 5 çocuk babası Mithat Güleryüz depreme evinde yakalandı. Biri engelli 5 çocuğunu ve eşini dışarı çıkardı, yakınlarının yardımına koştu. Enkaz altında kalan 5 kişiyi sağ olarak kurtardı. Depremde 43 yakınını kaybeden yengesi ve 2 yeğeni ise enkazda bulunamayan Güleryüz'e Antakya Kaymakamlığı'nca kamu yararına maaşlı çalışma teklif edildi. Ancak Güleryüz engelli oğlu için vergi indirimli aldığı otomobili ile AFAD'da gönüllü çalışmayı tercih etti. Güleryüz, Devletimin yanında olmak istedim" dedi.

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Mithat eşittir insanlık!
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