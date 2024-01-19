MİT'in sergisi AKM'de ziyarete açıldı

Bu yıl kuruluşunun 97'nci yılı kutlanan MİT'in, Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi AKM'de açıldı. 11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor. MİT'in tarihsel sürecinin anlatıldığı sergide nesnel ve görsel anlatım dili kullanılarak kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve tarih içerisinde ki dijital dönüşümü anlatan bölümler bulunuyor. Öte yandan sergide Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın hologramı yer alıyor. Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergisi hakkında bilgiler veriyor.

'SERGİMİZ DÖRT AYAK ÜZERİNDE OLUŞUYOR'

Serginin Küratörü Zihni Tümer, "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş. Bu bizi şöyle bir noktaya getirdi, 2013 yılından beri toparlanan, derlenen arşiv bölümü ve sürekli bir heyecanla dışarı çıkma arzusu, kendisini anlatma arzusunda 2018 yılında Ankara'da 'Temas' adıyla bir sergi yapıldı. 10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık" ifadelerini kullandı.

'GİZLENEBİLECEK BİLGİ VE GÖRSELİ TAŞIYABİLMEYE YARAYAN BİRÇOK NESNEYİ BİR ARADA GÖRECEĞİZ'

Sergilenen objelerin bir dama odasının içerisine konduğunu söyleyen Tümer, ziyaretçilerin en çok film ve dizide yer alan objelerin görebileceğini söyledi. Öte yandan Tümer, "Ziyaretçinin popüler kültürde, bildiğimiz filmler ve diziler, bildiğimiz hepsinde karşılık bulacak olan şey Arabistanlı Lawrence'ın, İngiliz istihbarat ajanının kullandığı motoru görebileceğiz. Ve aynı zamanda onun Anadolu topraklarından geçişi noktasında ki takip evraklarını görebileceğiz. Yine burada kuş ayakları, taşlar, tuğlalar ve türlü göze batmayan kravatlar ve ses kayıt gibi şifreli şeyler, telsiz basküller gibi alışılmış formun dışında saklanabilecek, gizlenebilecek bilgi ve görseli taşıyabilmeye yarayan birçok nesneyi bir arada göreceğiz" diye konuştu.

19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen serginin Pazartesi günleri hariç 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi