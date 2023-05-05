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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:14 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:15

Mitingler için uzman tavsiyesi! Siyasetçilere sanatçı formülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor, farklı illerde mitingler düzenliyor. Peki bu  maraton içerisinde bağışıklık sistemi ve ses telleri nasıl korumalılar? Uzmanlar SABAH'a şunları anlattı:

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Mitingler için uzman tavsiyesi! Siyasetçilere sanatçı formülü

Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Metin Işık: Liderlerin yoğun bir temposu var ama 5 saatin üzerinde uyumalarını istiyoruz. Uyku problemi varsa melatonin doğal bir destek. Rahat uyumayı, sabah dinç uyanmayı sağlar. Magnezyum da vücudu rahatlatır, gevşetir. Bağışıklık bizim için çok önemli. Enfeksiyon riskine karşı bol bol çilek tüketilmeli. Kara mürver virüslerin boğaza yapışmasını engellediği için çok faydalı. Enerji almak için B12 ve D vitamini kullanmalarını öneriyoruz. Ilık sütü balla tüketmek de enerji açısından faydalı olacak. Mevsimin meyvesinin suyu içilmeli. Mümkün olduğunca hafif, vücudu yormayacak, yağsız gıdalar tüketilmeli. Bağırsak düzeninin sağlanması için probiyotik alınmalı. 3-4 dakika hafif egzersiz yapılmalı.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Aslan: Liderler mitinglerde seslerini yükseltip sesin farklı tonlarını kullandıkları için dikkatli olmalılar. Ses tellerinin nemli kalması için mitinglerde konuşma süresi ayarlanmalı. 20 dakikadan fazla yüksek tonda konuşma yapılmamalı. İlla yapılması gerekiyorsa 5-10 dakika ara verilmeli. Ilık su içilmeli. Bitki çaylarından, mentollü içeceklerden, spreylerden mümkün olduğunca uzak durulmalı çünkü ses tellerini zorlayabilir. Uçakla seyahat edip ardından helikopterle ya da kara yoluyla basınca ve hava değişikliğine maruz kalmaktalar. Bu yüzden vücut yorulmakta. O nedenle uygun kalori alımı sağlanmalı. Helikopterin iç gürültüsü kulak sağlığını etkileyebilir. Burun açık olduğunda kulaklıkla seyahat etmelerinde sakınca yok.

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Mitingler için uzman tavsiyesi! Siyasetçilere sanatçı formülü
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